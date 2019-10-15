В Перми с рельс сошел паровоз

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-15T06:30:08+03:00

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- Тебе не сбежать! - шутят пермяки в социальных сетях под постом о том, что ретропоезд сошел с рельс.

Как сообщает автор поста, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, на станции Пермь-2. Поезд выкатился из гаража, сошел с рельс и проехал прямо, врезавшись в ограждение.

Информации о пострадавших нет. О механических повреждениях поезда ничего неизвестно.

Ретропоезд - одна из достопримечательностей Перми.С марта 2019 года на таком паровозике можно отправиться в небольшое путешествие - обзорную экскурсию. Маршрут ретропоезда от Перми -2 до станции «Левшино». Во время экскурсии пермякам и гостям города рассказывают о знаковых моментах в истории города, о происхождении названия, о пермском купечестве и адмирале Колчаке, о старой Мотовилихе и о заводе, с которого начался наш город. А после гостям экскурсии предлагают поучаствовать в конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU