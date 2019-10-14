2019-10-14T18:41:36+03:00
Происшествия

В Перми в наркопритоне нашли голодного младенца

Органы опеки забрали ребенка из неблагополучной семьи
Екатерина ГАСПЕР
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Малыша из неблагополучной семьи забрали.Малыша из неблагополучной семьи забрали.Фото: Василий Вахрин
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К Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратился житель Перми. В телефонном звонке он сообщил, что в одной из квартир на улице Героев Хасана в Свердловском районе живет неблагополучная семья. По его словам, в квартире, где содержится новорожденный ребенок, организован притон, там же проживает женщина с открытой формой туберкулеза.

Тревожная информация была в срочном порядке отправлена в ГУ МВД по Пермскому краю, в комиссию по делам несовершеннолетних и в министерство здравоохранения. Специалисты проверили адрес, указанный в обращении, и обнаружили, что сведения подтвердились. В квартире были антисанитарные условия, тараканы, мать употребляла наркотики, у нее и у ребенка не было регистрации по месту жительства, а само жилье принадлежало родственникам ее сожителя, который находился в тюрьме.

После нескольких визитов социальных работников ситуация оставалась прежней, и ребенка из неблагополучной семьи забрали. Младенца отправили в больницу, органы опеки и попечительства направили в суд иск о лишении матери родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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