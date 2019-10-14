В Перми в детской больнице произошло задымление, эвакуированы 30 человек

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-14T16:45:03+03:00

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Вечером в понедельник, 14 октября, в детской больнице на улице Лебедева произошло задымление. Оно началось в одной из палат на третьем этаже.

- Эвакуированы 30 человек, из них 18 - дети, - рассказал нам источник, близкий к ситуации. - на место едут пожарные. Причины происшествия пока не известны. Возможно, произошло короткое замыкание.

Ранее мы рассказывали о том, что в детском санатории «Орленок» произошел пожар. Как рассказали в МЧС, загорелось административное здание, в котором находились 161 человек, 106 из которых – дети. Пожару был автоматически присвоен второй номер сложности. В здании наблюдалось сильное задымление. К месту выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. Людей удалось эвакуировать, пострадавших среди них не было, к счастью. Причины пожара выясняли специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU