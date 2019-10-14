Мэрия Перми подписала документ о начале изъятия земельных участков в центре Перми

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-14T15:52:49+03:00

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На сайте администрации Перми сообщили о том, что вступило в силу распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Это касается участков на улицах Ленина, Крисанова, Петропавловская, Советская, Николая Островского и Комсомольского проспекта.

- За счет освободившейся территории в центре Перми появится возможность увеличить пропускную способность дорог, расширить и благоустроить тротуары, организовать дополнительные велосипедные дорожки, - добавили в мэрии.

В данный момент на большинстве участков располагаются торговые объекты. Собственникам предложат подписать соглашение с установленной стоимостью выкупа земельного участка. Денежную компенсацию они получат уже в этом году.

- Изъятие земельных участков – это необходимость, с которой мы рано или поздно все равно столкнемся. Мы находимся в постоянном диалоге с собственниками участков, и большинство из них с нами согласны. Уверена, что наши совместные усилия помогут сделать Пермь еще более красивым, комфортным и благоустроенным городом, - добавила Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU