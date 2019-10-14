15 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастроженности

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-14T13:30:18+03:00

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В Прикамье 15 октября стартуют мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы, которые организует Министерство здравоохранения Пермского края совместно с ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

Стоит отметить, что в этот день по всему миру проводятся акции, цель которых - привлечь внимание женщин к опасному заболеванию. По статистике, в России это заболевание среди злокачественных опухолей занимает первое место. Онкологи утверждают, что эффективность излечения зависит от стадии: например, выявление рака груди на 1-ой стадии дает шансы на выздоровление почти в 96% случаев. Поэтому первое, к чему призывают врачи - всегда помнить о мерах профилактики, которые дадут шанс избежать печальных последствий.

- Важно не забывать о регулярном посещении маммолога, - отмечает и.о. главного врача Центра медицинской профилактики Наталья Бабина.- Женщинам в возрасте от 40 до 65 лет необходимо посещать специалиста один раз в два года. Дело в том, что более 40% случаев заболевания раком молочной железы приходятся именно на это возраст.

Одним из главных событий станет лекция на тему онконастроженности. Мы проведем трансляцию с лекции для тех, кто не сможет прийтий.

Она пройдет 15 октября в 17.00 в библиотеке им. М. Горького. В ходе мероприятия главный онколог Министерства здравоохранения Пермского края Антон Жигулев расскажет о ранней диагностике рака молочной железы и о способах профилактики жизнеугрожающего заболевания. Также на лекции будут присутствовать Ирина Плащевская, главный врач ГБУЗПК «Городская клиническая поликлиника Перми», Татьяна Романовская, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края и Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае и и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Наталья Бабина.

До лекции в 13.00 все работники библиотеки смогут пройти осмотр у маммолога, получить информационные материалы о профилактике рака и заполнить анкеты по раннему выявлению онкологических заболеваний.

Также 17 октября в 12.00 лекция по профилактике рака молочной железы пройдет и на площадке Центра медицинской профилактики. После лекции женщины от 18 лет смогу пройти осмотр у маммолога на выявления ранних признаков рака груди.

Помимо этого, в ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга" и ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» пройдут мастер-классы по самообследованию груди.

- Совет по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского края считает важным обращать внимание населения на профилактику онкологических заболеваний, - считает председатель Совета Татьяна Романовская. - Каждому человеку необходимо помнить: для того, чтобы вовремя обратиться к врачу и заметить проблему, нужно самостоятельно следить за изменением состояния здоровья. Если мы говорим о раке молочной железы, то самый верный способ уберечь себя от заболевания – регулярное проведение самообследования, которое должна уметь делать каждая женщина.

Мероприятия проводится в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Демография».