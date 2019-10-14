2019-10-14T12:59:33+03:00
Общество

Пермские кадеты победили в спартакиаде «Кадет Приволжья – 2019»

В течение двух дней испытаний кадеты продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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В Чебоксарах состоялось награждение участников IV Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2019». В соревнованиях приняли участие 120 воспитанников кадетских корпусов из шести регионов Приволжского федерального округа.

Победителями соревнований стали воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина, второе место заняли кадеты из Удмуртии, третье – представители Нижегородской области.

В течение двух дней испытаний кадеты продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку. Были установлены новые рекорды среди воспитанников кадетских корпусов в соревнованиях по прыжкам в длину (298 см) и подтягиванию на высокой перекладине (41 раз). Одним из самых трудных испытаний стал марш-бросок на 5,5 км по пересечённой местности, с оружием и противогазами, в котором ребята показали слаженность и взаимовыручку.

«Мы приехали защищать честь нашего кадетского корпуса и хотим доказать, что наша модель образования и духовно-нравственного воспитания отличается от других подобных учреждений», – заявил воспитанник Пермского кадетского корпуса Владимир Варченя.

С успешным выступлением на спартакиаде участников поздравили главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Фёдоров, министр образования и молодёжной политики Сергей Кудряшов, начальник штаба Юнармии Чувашской Республики, заслуженный мастер спорта и семикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьёв. «Спартакиада ещё раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект “КаДетство”, поддерживаемый полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, расширяет свои границы, реально и эффективно способствует подготовке надёжных защитников Отечества, настоящих патриотов России», – отметил Геннадий Фёдоров.

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