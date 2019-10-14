"Нашли на улице кусок льда с моргающими глазами". Волонтеры спасают собаку, которая 5 раз была на волоске от гибели

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-14T11:56:33+03:00

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Пермские волонтеры спасают собаку породы хаски по имени Мила. Как они рассказали, три года она жила в семье, затем ее отдали другим людям, от которых собака постоянно сбегала. Как-то раз Мила в очередной раз сбежала и долго не возвращалась.

- Нашли ее в сугробе неизвестные люди, замерзшую и обезвоженную, - пишут волонтеры общества защиты животных "ДОЗОР". - Они сначала подумали, что собака - кусок льда с моргающими глазами. Милу принесли домой, где она отогрелась, но не могла есть и ходить.

Собаку привезли в больницу, где она долгое время провела под капельницами. Бедняга еле пришла в себя. К сожалению, хозяева из-за финансовой ситуации не смогли забрать Милу обратно. А еще у нее выявили эпилепсию.

- Мы отвезли собаку на МРТ, где у нее случился сильный отек легких, и врачи 8 часов боролись за жизнь Милы, - говорят волонтеры. - Мы посчитали, что за всю жизнь Милы это уже пятый раз, когда собака была на волосок от гибели.

Диагноз, который поставили Миле - гранулема. Ее можно вылечить, и собака будет полностью здоровой. Сейчас волонтеры собирают средства на лечение и закрывают долги в ветклиниках. Если вы хотите помочь Миле, телефон ее куратора Анастасии - 89226413654.

ИСТОЧНИК KP.RU