2019-10-14T08:42:29+03:00
Происшествия

«Рассталась с парнем и удалилась из соцсетей». Стали известны подробности о пропавшей в Перми 19-летней девушке

Вероника пропала в конце сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано КрохаляФото: Подслушано Крохаля
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- У тебя все будет замечательно, ты найдешь то, что ищешь, а я в данный момент, - последние слова Вероники своему парню.

После этого 19-летняя пермячка удалила страницы в социальных сетях и перестала выходить на связь.

Вероника пропала при весьма странных обстоятельствах. Как сообщила подруга девушки, последнее время Вероника жила в квартире с новой подругой, а со старыми друзьями практически перестала общаться.

- У нее появилась новая компания, которая мне не очень нравилась. И подруга, которая с ней жила. Ника считала ее своей хорошей подругой. Она ее обеспечивала, пустила жить к себе. И взамен ничего не просила у этой девушки, а ей было абсолютно плевать на Нику, - сообщает подруга пропавшей. - Она даже не стала сообщать никуда, когда Ника пропала, просто продолжила жить в ее квартире.

Где-то в 20-х числах сентября девушка пропала, но друзья узнали об этом только недавно. Бывший молодой человек пытался найти девушку, чтобы поговорить с ней, но не смог.

Друзья обратились с заявлением в полицию

Приметы пропавшей: рост 155-160см, была одета в черную кожаную куртку, черные лосины.

Если вы знаете, где находится 19-летняя Вероника, сообщите по телефонам: 8 912 788-42-08 и 8 992 20-42-296 или в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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