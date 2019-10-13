2019-10-13T18:52:24+03:00
Дом. Семья

В Прикамье волонтеры спасают котят, которым пришлось удалить глаза из-за холода

Малышей выбросили на улицу, когда им было две недели
Лилия Абибулаева
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Фото: Приют "Матроскин"Фото: Приют "Матроскин"
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-Меня зовут Рыжик! И я ищу себе дом, маму и папу! – обращаются от имени маленького рыжего котенка волонтеры. У малыша всего один глазик, как и у его сестренки. Глаза пришлось удалить.

Когда котятам было всего две недели от роду их выбросили на улицу. Малышам нечего было есть, они замерзали под дождем и снегом. У всех котят заболели глазки. Добрые люди заметили четверых маленьких котят и забрали их с улицы. Малышей поселили в тепле, поставили прививки и начали активно лечить. Некоторым удалось помочь. Врачи сохранили зрение двум котятам.

К сожалению, у Рыжика и Бели ситуация сложилась хуже и глаза пришлось удалить. Но несмотря на недуг, оба котенка очень активные и ласковые. Они любят играть и радовать окружающих.

- Я буду мурчать, согревать, тарахтеть, обещаю, что буду бережно относиться к мебели и шторам, использовать лоток по назначению и радовать, радовать, радовать окружающих. А если вам нужно два глаза, берите нас вместе с Белей, моей сестричкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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