В Перми ушел из жизни профессор философии Владимир Орлов

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-12T16:16:16+03:00

Ему было 87 лет

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«О, нет!», «Уходят мэтры», «Как жаль», - комментируют скорбную новость студенты и выпускники пермского университета.

11 октября в Перми на 88 году жизни скончался заслуженный профессор ПГНИУ Владимир Вячеславович Орлов.

- Профессор Орлов ушел из жизни в результате продолжительной болезни, - сообщается на официальной странице ВКонтакте «Пермский государственный университет (ПГНИУ)». – Деятельность Владимира Вячеславовича была отмечена медалью «За трудовые заслуги» и званием заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Профессор Орлов стал одним из главных организаторов философско-социологического факультета университета, ведущий основные курсы на его философском отделении.

Владимир Вячеславович родился 18 мая 1932 года. В 1955 году с отличием окончил философский факультет Ленинградского университета, успешно сочетая учебную, научную и общественную работу. С 1960 научная, преподавательская и общественная работа профессора Орлова была связана с Пермским университетом, где в 1965 году он стал самым молодым в университете того времени доктором наук, а в 1967 – профессором.

О дате и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU