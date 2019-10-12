2019-10-12T12:59:16+03:00
Общество

Средний возраст жителей Прикамья составляет 39 лет

После 36 лет женщин значительно больше, чем мужчин
Алена ОВЧИННИКОВА
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В возрасте 25-29 лет недостатка женихов не наблюдается, зато после 36 лет женщин в Прикамье становится больше.В возрасте 25-29 лет недостатка женихов не наблюдается, зато после 36 лет женщин в Прикамье становится больше.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Пермьстате опубликовали данные о структуре населения Пермского края. Данные актуальны на 1 января 2019 года.

- Численность постоянного населения Пермского края составила 2610,8 тыс. человек, - говорят данные статистки. - Городского населения в регионе 1980,8 тысяч человек, а сельского – 630,0 тысяч.

Женщин (1411,1 тыс. чел.) значительно больше, чем мужчин (1199,7 тыс.). Причем, в 25-29 лет в возрасте активного формирования семьи дефицита «женихов» нет, диспропорция полов возрастает в старших группах.

Так на 1000 мужчин старше трудоспособных возрастов приходится 2445 женщин. Заметное и устойчивое преобладание женщин над мужским населением отмечается с 36-летнего возраста, и связано оно с более высокой мужской смертностью.

Средний возраст жителей Пермского края на 1 января 2019 года составил 39,2 года. У мужчин этот показатель 36,2 года, женщин – 41,7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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