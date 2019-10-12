Трагедия на рыбалке в Пермском крае: рыбак выпал из лодки и утонул

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-12T12:36:24+03:00

Все произошло на глазах его друга, сидевшего в лодке

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В Пермском крае во время рыбалки произошла трагедия. Не удержавшись в лодке, мужчина-рыбак упал в воду и утонул. ЧП случилось на глазах у напарника, сидевшего в этот момент в лодке.

- Все произошло 11 октября около 17.00 на реке Чусовая, - рассказал «КП-Пермь» источник, близкий к ситуации. - Двое рыбаков сели на резиновую лодку и вышли на воду с лодочной станции, расположенной около поселка Конец Гор Добрянского района и двигались по направлению к поселку Голованово.

Когда лодка находилась примерно на середине реки, мужчина упал в реку. Второй рыбак пытался его спасти, но не смог. В холодной воде мужчина быстро пошел ко дну.

После ЧП второй мужчина вернулся на лодочную станцию и позвонил в полицию. Известно, что утонувший рыбак – житель Орджоникидзевского района Перми. Его поисками будут заниматься сотрудники службы спасения.

Свою проверку проводят и сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU