В Пермском крае волки зашли в поселок и задрали собаку

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-12T11:36:54+03:00

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Поселок Усть-Черная в Пермском крае уже не первый месяц атакуют волки. Местные жители бьют тревогу, так как лесные хищники никого не боятся и уже задрали несколько собак.

- Это произошло ночью, 8 октября, - рассказала жительница поселка Усть-Черная корреспонденту издания Парма-новости. - Мы проснулись от сильного лая соседских собак. Выглянули в окно и в свете фонарей увидели волков.

Пришедшие в поселок хищники разорвали и утащили в лес прямо с цепью домашнего годовалого пса по кличке Камаз.

Люди уже стали бояться выходить поздно вечером на улицу. Хищники не боятся света фонарей и с каждым разом заходят в поселок все дальше и дальше. Раньше их замечали на улицах, которые находились ближе к лесу, в свою последнюю вылазку они побывали на улице 60 лет Октября.

В прошлом месяце за одну ночь они убили сразу двоих собак, одной перегрызли горло. Но буквально через несколько дней они вновь напали на собаку. Это уже третий случай и пятая собака, которую загрызли волки в Усть-Черной.

ИСТОЧНИК KP.RU