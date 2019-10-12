В Перми построят новый бассейн
Городская администрация сообщила о том, что в Орджоникидзевском районе Перми будет построен новый бассейн. Эта новость была озвучена на заседании инвестиционной комиссии.
Располагаться он будет на улице Гайвинская, 50, рядом со стадионом «Гайва» и строительство бассейна позволит создать на этой территории полноценный спортивный кластер.
Планируемый сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. После 20-летнего перерыва в Перми возобновилось строительство бассейнов. В Кировском районе построен бассейн на улице Сысольская, 10/5, выкуплен в муниципальную собственность бассейн на улице Трамвайная, 7 в Дзержинском районе.
- Строительство бассейнов будет продолжено и в последующие годы, уже определены места строительства двух новых бассейнов. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.
ИСТОЧНИК KP.RU