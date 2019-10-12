2019-10-12T08:44:10+03:00
Общество

В Перми построят новый бассейн

Располагаться он будет в Орджоникидзевском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Бассейн появится к 2023 году.Бассейн появится к 2023 году.Фото: архив "КП"
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Городская администрация сообщила о том, что в Орджоникидзевском районе Перми будет построен новый бассейн. Эта новость была озвучена на заседании инвестиционной комиссии.

Располагаться он будет на улице Гайвинская, 50, рядом со стадионом «Гайва» и строительство бассейна позволит создать на этой территории полноценный спортивный кластер.

Планируемый сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. После 20-летнего перерыва в Перми возобновилось строительство бассейнов. В Кировском районе построен бассейн на улице Сысольская, 10/5, выкуплен в муниципальную собственность бассейн на улице Трамвайная, 7 в Дзержинском районе.

- Строительство бассейнов будет продолжено и в последующие годы, уже определены места строительства двух новых бассейнов. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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