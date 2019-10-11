Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-11T13:44:00+03:00

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10 октября студенческий театр «17-я скрипка» – финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» – представил свой спектакль «Признание» («Далёкие близкие») в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Показ собрал полный зал. Сейчас «17-я скрипка» готовится представить свою постановку на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

«Это замечательная работа молодых актёров, которые – обращаю внимание – являются студентами не театрального, а политехнического вуза, но успевают и учиться, и посвящать время театру. И делают это на высочайшем, совсем не любительском уровне», – подчеркнул заместитель министра культуры Пермского края Александр Лесников, поздравляя ребят после концерта.

Как отметил руководитель программы «Российская студенческая весна» Руслан Кибишев, чаще всего именно технические университеты, где изучаются точные науки, привозят сильные номера: «Может быть, это связано с тем, что ребята более нестандартно мыслят. Где-то порыв души. В основном образовании они заняты точными науками, а здесь душа отдыхает, творчество из неё изливается». Также Руслан Кибишев указал, что «17-я скрипка» является сильным театральным коллективом: «Это коллектив с очень серьёзным подходом к проработке, с хорошими режиссёрскими находками. И ребята всегда привозят работы на важные темы, работы, затрагивающие очень важные вопросы».

В постановке был задействован весь актёрский состав студенческого театра. В этом состоит одна из особенностей «17-й скрипки»: ребята сами выбирают персонажей и текст, через который смогут наиболее точно передать свой замысел. Они перечитали все рассказы Василия Шукшина и приняли решение, какие из них лягут в основу будущего спектакля. В итоге получился спектакль, над которым, как говорят зрители, можно и посмеяться, и поплакать, а потом о многом подумать.

Отметим, театральный коллектив, созданный при ПНИПУ в 2013 году, ежегодно принимает участие в фестивалях всероссийского и международного масштаба. Актёры театра – студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За прошедшие годы коллектив добился серьёзных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», прошедшего в Перми в мае 2019 года.

Напомним, жители Прикамья и других городов Приволжского федерального округа могут посмотреть спектакль «17-й скрипки» и других финалистов на официальном сайте фестиваля «Театральное Приволжье», в разделе «Финалисты». Напомним, в финал конкурса вышел ещё один любительский театр из Прикамья – студия «Балаганчик». Все спектакли-финалисты пермяки могут посмотреть ежедневно на телеканале «ВЕТТА 24» до 28 октября включительно.