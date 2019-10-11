2019-10-11T07:27:15+03:00
Общество

22 студента из Прикамья получат президентские стипендии

Также финансовую поддержку получат трое молодых ученых
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В 2019-2020 22 студента и молодых ученых получат стипендию Президента России. 17 студентов пермских вузов получат стипендию Правительства РФ, 8 – стипендию Президента РФ. При этом шестеро студентов попали в оба списка. Трое ученых из этого списка также получат финансовую поддержку на проведение актуальных исследований.

Ежемесячно пермские студенты будут получать 1440 рублей от Правительства России. Стипендия Президента РФ составляет в этом году 2200 рублей.

Трое молодых ученых Прикамья получили стипендию Президента РФ на проведение научных исследований по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2019–2021 годы: Дмитрий Шишлянников (ПНИПУ) – на продолжение исследований по теме «Повышение эффективности процесса добычи калийных руд», Антон Каменских (ПНИПУ) – на работу по теме «Создание энергоэффективной и высоконадежной элементной базы систем “Интернета вещей”», Александр Павлинов (ПФИЦ УРО РАН) – на исследование «Контроль и управление потоками теплоносителя ядерных энергетических установок на быстрых нейтронах». Молодым учёным ежемесячно будет выплачиваться по 22,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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