2019-10-10T17:57:15+03:00
Общество

В Перми может появиться безлимитный проездной для школьников и студентов

Нововведением может стать и транспортная карта
Екатерина ГАСПЕР
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Цена на проезд в Перми повысится.Цена на проезд в Перми повысится.Фото: Василий Вахрин
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Администрация Перми внесла в городскую думу дополнительный пакет документов по новому тарифному меню. Одно из предполагаемых нововведений – транспортная карта для нельготных категорий пассажиров. Ее можно будет приобрести как на определенное количество поездок, так и на безлимитные поездки в течение периода от суток до года.

Как поясняют в департаменте дорог и транспорта, это выгодно тем, кто часто ездит на общественном транспорте. Максимальная скидка на поездку составит 40%.

Для льготных проездных тоже предполагаются нововведения. Так, минимальное число поездок будет 30, также ожидается, что появится безлимитный проездной для школьников и студентов.

Напомним, с 1 декабря стоимость проезда может увеличиться до 26 рублей за наличные и 24 рубля по безналичному расчету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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