2019-10-10T12:46:59+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили участников преступной группы

От их деятельности пострадали 19 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Лысьве вынесли приговор двум местным жителям. Мужчин признали виновными в серии краж из жилых и нежилых помещений в составе организованной группы.

Организатор группировки взял на себя обязанности по обеспечению транспортом, по сбыту краденных предметов и распределению доходов. Его подельник должен был искать подходящие объекты, проникать внуть и похищать деньги и ценные предметы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, добычей преступников становились денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящие гаджеты, электроинструменты, бытовая техника, продукты питания. Похищенное имущество злоумышленники реализовывали, организатор преступной группы получал 70 процентов от продажи краденого, а его подельник забирал оставшиеся 30.

От действий виновных пострадали 19 человек. Общий ущерб составил более 930 тысяч рублей. Суд приговорил организатора преступной банды к 9 годам, а его подельник отправится в колонию общего режима на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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