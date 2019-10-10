В Прикамье за 3,5 года 100 женщин хотели отказаться от новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-10T12:22:07+03:00

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100 матерей в Пермском крае за 3,5 года хотели отказаться от ребенка. Самые частые причины отказа: отсутствие поддержки от родных и близких (в первую очередь, от отца новорожденного или родителей женщины), низкий материальный достаток, тяжёлое заболевание ребенка или же возраст мамы. Однако благодаря проекту «Рядом с мамой» благотворительного фонда «Дедморозим» 52 малыша остались в семье.

- Нигде и никогда детям не будет лучше, чем с родными родителями, которые любят и заботятся о них, даже если это не самая богатая и успешная семья на свете. Поэтому так важно помочь мамам и папам в тот момент, когда проблемы, эмоции или чужое влияние заставляют их задуматься об отказе от ребёнка. Специалисты Службы сохранения семей помогают в решении социально-правовых проблем: оформление документов, пособий, оказывают психологическую поддержку, могут помочь с предоставлением одежды для малыша, колясок, продуктов, - объяснила Татьяна Добрынина, координатор проекта «Рядом с мамой» и Службы сохранения семей фонда «Дедморозим».

Специалисты проекта всегда готовы помочь попавшим в трудное положение родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU