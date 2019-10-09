2019-10-09T14:32:54+03:00
Общество

В Перми дети нарисовали трамвай будущего

Ребята участвовали в конкурсе, который посвящен 90-летию пермского трамвая
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Каким будет трамвай в будущем, и каким он был в прошлом? На эти вопросы в своих рисунках ответили маленькие жители Перми. МУП «Пермгорэлектротранс» подвел итоги конкурса, в котором приняли участие детишки от 2 до 14 лет.

Всего на конкурс было подано 280 работ. Итоги конкурса подводились в возрастных категориях: от 2 до 4 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет.

Фото: пермская администрация

Фото: пермская администрация

Жюри было непросто выбрать победителей из сотен ярких рисунков. Все ребята подошли к заданию с фантазией. Помимо победителей судьи отметили 28 участников за оригинальность идеи.

Торжественное награждение состоится 18 октября в 15:00 по адресу: улица Уральская, 108а. МУП «Пермгорэлектротранс» поздравляет победителей и благодарит всех участников конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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