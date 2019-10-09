В Пермском крае запустят 15 новых автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-09T13:06:50+03:00

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В правительстве Пермского края обсудили новую транспортную модель. Одним из основных вопросов стала тема доступности медицинских учреждений края для граждан. Также обсудили проблемы состояния общественного транспорта, отсутствие возможности добраться до места, большая загруженность в часы пик, рост платы за проезд.

По данным краевого Министерства транспорта, в регионе сейчас работает 460 автобусов, которые осуществляют перевозки по 170 маршрутам.

По мнению Максима Решетникова, новая транспортная модель должна решить ряд вопросов. До 2022 года маршрутная сеть будет дополнена 15 новыми маршрутами. Уже в следующем году начнут курсировать 7 новых маршрутов: Кунгур – Октябрьский, Кунгур – Уинское, Кунгур – Суксун, Кунгур – Ашап, Губаха – Гремячинск, Чернушка – Оса, Барда – Оса. Эти маршруты являются самыми востребованными.

Кроме того, внедрение новой транспортной системы предполагает развитие транспортной инфраструктуры: строительство вокзалов, которые будут включать в себя кассы, залы ожидания, точки мелкорозничной торговли, туалеты, Wi-Fi, розетки для зарядки электронных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU