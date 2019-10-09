На «Азоте» проложен новый водовод питьевой воды

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-09T13:03:58+03:00

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1 330 метров трубопровода питьевой воды проложено на территории филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году. На реализацию программы по переустройству сети внутреннего питьевого водоснабжения направлено почти 8,9 миллионов рублей.

Всего заменено три участка трубопровода. Один из них – часть магистральной сети, которая обеспечивает питьевой водой половину завода.

Для транспортировки питьевой воды использованы полиэтиленовые трубы. Они долговечные, не подвержены коррозии в отличие от чугунных и стальных. При проведении нового трубопровода использовались два способа установки, которые относятся к современным бестраншейным технологиям. Первый – горизонтально направленное бурение: при помощи буровой техники трубы поместили внутрь скважины. Второй – санация: в старый трубопровод как в футляр положили новый.

Павел Фролов, главный специалист по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению отдела главного энергетика филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Новые сети прокладывали без остановки водоснабжения. Отключали воду только в момент подключения нового водовода, примерно на 6 часов. Перед подачей воды произвели промывку и обеззараживание трубопроводов, сдали анализы на соответствие требованиям САНПИНа.

В 2019 году проведена только часть работ в рамках масштабной программы по переустройству сети питьевого водоснабжения. В течение ближайших трех лет планируется полная замена системы подачи питьевой воды. Основная задача – повышение надежности, бесперебойности системы хозяйственного питьевого снабжения филиала «Азот».