"Пожалуйста, помогите". В Перми ищут доноров крови для женщины с онкологией

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-08T16:24:18+03:00

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Родственники 59-летней Людмилы Масалкиной ищут доноров второй положительной группы. Она требуется на переливание - у женщины диагностировали лейкоз.

- Прошу всех, кто может помочь, откликнуться, - пишет племянница женщины. - Сдать кровь можно по адресу улица Лебедева, 54. Необходимо сказать, для кого вы сдаете кровь.

Станция переливания крови работает с понедельника по четверг с 08:00-13:30, в пятницу - с 8:00-12:30.

Для сдачи крови необходимо:

1. Паспорт + прописка (постоянная/ временная) в Пермском крае давностью более 6 месяцев

2. Накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!

3. За 48 часов не употреблять спиртные напитки.

4. За 2 часа до сдачи крови не курить!

5. Позавтракать – каша на воде без масла, отварная телятина, рыба не жирных сортов, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.

Необходимо сказать, для кого вы сдаете кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU