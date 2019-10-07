В Перми у Центрального рынка из подземного перехода убрали все киоски

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-07T18:43:31+03:00

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В паблике "Пермь Активная" появились фотографии, сделанные в подземном переходе у Центрального рынка. На снимках видно, что из перехода убрали все киоски. Там многие годы продавали мобильные телефоны, мелкую электронику, зонты, солнечные очки, головные уборы, детские игрушки. А на ступеньках перехода обычно сидели "коробочники" - люди, которые просили деньги якобы на бездомных животных, которые тут же и сидели в клетках.

В социальных сетях информация о том, что киоски убрали, вызывала бурное обсуждение.

- Просто глазам своим не верю, - пишут одни. - Еще бы ремонт там сделали, а то ходить страшно.

- Давно уже пора, - считают некоторые. - Никогда не нравилось там ходить. Всегда много народу и весь воздух пропитан сигаретным дымом.

- Ура! Наследие 90-х наконец-то вымели, - пишут другие.

ИСТОЧНИК KP.RU