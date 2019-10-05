Самолет с пермскими туристами задержали на Кипре на 12 часов

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-05T18:39:30+03:00

Пермяки, отправлявшиеся в отпуск на Кипр, просидели в «Большом Савино» четыре с половиной часа

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Самолет авиакомпании «Россия», который 3 октября должен был забрать пермских туристов после отдыха на Кипре, задержался на 12 часов. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала пермячка Ольга Пшеничная.

«Понятно, у меня в голове запрыгали картинки из «Вестей», на которых туристы в аэропортах бунтовали из-за отменяемых рейсов, дорогущей питьевой воды, рева детей, спящих людей с берушами на пляжных лежаках на полу аэропорта», - написала Ольга.

Но все оказалось не так страшно – туристам в качестве компенсации предложили провести это время в пятизвездочном отеле в столице Кипра – Никосии и бесплатные обед с ужином. А после того, как самолет все-таки отправился в Пермь, командир корабля несколько раз извинился за вынужденную задержку.

Кстати, пермские туристы, которые должны были отправиться в отпуск на Кипр, просидели в «Большом Савино» четыре с половиной часа – задержку рейса сократили.

ИСТОЧНИК KP.RU