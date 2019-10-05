2019-10-05T13:40:44+03:00
Здоровье

Прикамские врачи спасли истекающую кровью роженицу

На помощь женщине из Губахи приехали медики из Березников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Краевая больница им. ВагнераФото: Краевая больница им. Вагнера
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В Губахинской больнице у женщины после родов началось обильное кровотечение. Остановить кровь местным врачам не удалось. Они обратились за помощью к коллегам из березниковской краевой больницы имени Вагнера.

- Заместитель главного врача больницы имени Вагнера по акушерству и гинекологии Елена Аккузина и руководитель регионального сосудистого центра Виктор Ипатов незамедлительно выехали для оказания медицинской помощи, - рассказали в медицинском учреждении.

К тому времени, когда березниковские врачи добрались до Губахи, женщина потеряла много крови. Она находилась в тяжелом состоянии, требовалось срочная операция.

Березниковские медики и прилетевшие в Губаху специалисты пермской санитарной авиации провели совместную операции и спасли жизнь женщины.

Напомним, «Комсомольская правда» проводит конкурс «Клиника года», в котором за любой житель Пермского края сможет проголосовать за больницу, которой он больше всего доверяет, где ему оказали всю необходимую помощь. Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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