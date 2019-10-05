Прикамские врачи спасли истекающую кровью роженицу
В Губахинской больнице у женщины после родов началось обильное кровотечение. Остановить кровь местным врачам не удалось. Они обратились за помощью к коллегам из березниковской краевой больницы имени Вагнера.
- Заместитель главного врача больницы имени Вагнера по акушерству и гинекологии Елена Аккузина и руководитель регионального сосудистого центра Виктор Ипатов незамедлительно выехали для оказания медицинской помощи, - рассказали в медицинском учреждении.
К тому времени, когда березниковские врачи добрались до Губахи, женщина потеряла много крови. Она находилась в тяжелом состоянии, требовалось срочная операция.
Березниковские медики и прилетевшие в Губаху специалисты пермской санитарной авиации провели совместную операции и спасли жизнь женщины.
Напомним, «Комсомольская правда» проводит конкурс «Клиника года», в котором за любой житель Пермского края сможет проголосовать за больницу, которой он больше всего доверяет, где ему оказали всю необходимую помощь. Проголосовать можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU