2019-10-04T08:27:33+03:00
Общество

В Перми начали строить новый корпус гимназии №3

Строители уже забили пробные сваи
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Орджоникидзевском районе начали строить новый корпус гимназии №3. На месте старого корпуса появится новое четырехэтажное здание площадью 18 974 кв.метров. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников.

На лестничных пролетах установят витражное стекло. Также в школе будут предусмотрены лифты для людей с ограниченными возможностями. На территории вокруг появится футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, беговые дорожки.

- Администрация Перми ведет системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет все больше, - подчеркнул глава города Дмитрий Самойлов.

Школа будет рассчитана на 1500 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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