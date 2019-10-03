За сентябрь в Перми родилось более 1000 детей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-03T12:20:53+03:00

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В управлении ЗАГС подвели итоги сентября. Так, за первый осенний месяц в Перми родилось 1064 ребенка, из них 558 мальчиков и 506 девочек. В ЗАГСе отметили, что в сентябре родилось больше двоен, чем в прошлом году. В 2019 зарегистрировано 14 двойняшек, а в 2018 - 12. В Дзержинском и Свердловском районах города Перми зарегистрировано по 4 двойни, в Индустриальном и Орджоникидзевском районах - по 2, в Кировском и Ленинском районах – по 1 двойне.

Также в Перми стали больше усыновлять детей. В сентябре 2019 года новый дом обрели 17 детей. Это на 7 больше, чем в прошлом году.

Всего за этот период клятву любви и верности произнесли 911 пар. Однако в сентябре пермяки стали меньше менять личные данные. Активность снизилась на 30 %. В 2019 году составлено 68 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2018 года - 98.

В отделах управления проведено чествование 24 юбилейных супружеских пар, из которых 5 – «золотые».

ИСТОЧНИК KP.RU