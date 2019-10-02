В Пермском крае водитель на Lexus сбил лося

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-02T20:03:42+03:00

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2 октября в Пермском крае произошло ДТП с участием водителя, управлявшего автомобилем Lexus и лосем. Авария произошла около 16.00 часов на трассе Пермь-Губаха перед спуском к реке Вильва.

Кадры с места аварии попали в соцсети и были опубликованы в Instagram chp_59. Один из проезжавших мимо водителей снял на сотовый телефон последствия ДТП. У иномарки разбито зеркало, лобовое стекло, сильно помят бампер. Мертвый лось лежит метрах 20 от автомобиля.

- Будьте бдительны, у лосей гон, - написал автор видео.

За последние недели кадры бегающих возле автомобильных трасс лосей не раз выкладывали в соцсети. Мгновенно выбегающие на дорогу животные пугали водителей, но обходилось без последствий. На этот раз водитель не успел среагировать и произошло столкновение.

«Я ехал со стороны Полазны, мне тоже лось чуть не выбежал на дорогу», «Их не видно на фоне леса и даже если ехать 80 км/ч удар будет сильный. Потому что ты увидишь его в самый последний момент», «Штраф огромный сейчас за лося! Помимо разбитого авто», «К сожалению, от этого никто не застрахован. Тут хоть гони, хоть нет», - комментируют ДТП пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU