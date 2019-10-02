2019-10-02T20:03:42+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель на Lexus сбил лося

Животное погибло
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: скрин с видео Instagram chp_59.Фото: скрин с видео Instagram chp_59.
Изменить размер текста:

2 октября в Пермском крае произошло ДТП с участием водителя, управлявшего автомобилем Lexus и лосем. Авария произошла около 16.00 часов на трассе Пермь-Губаха перед спуском к реке Вильва.

Кадры с места аварии попали в соцсети и были опубликованы в Instagram chp_59. Один из проезжавших мимо водителей снял на сотовый телефон последствия ДТП. У иномарки разбито зеркало, лобовое стекло, сильно помят бампер. Мертвый лось лежит метрах 20 от автомобиля.

- Будьте бдительны, у лосей гон, - написал автор видео.

За последние недели кадры бегающих возле автомобильных трасс лосей не раз выкладывали в соцсети. Мгновенно выбегающие на дорогу животные пугали водителей, но обходилось без последствий. На этот раз водитель не успел среагировать и произошло столкновение.

«Я ехал со стороны Полазны, мне тоже лось чуть не выбежал на дорогу», «Их не видно на фоне леса и даже если ехать 80 км/ч удар будет сильный. Потому что ты увидишь его в самый последний момент», «Штраф огромный сейчас за лося! Помимо разбитого авто», «К сожалению, от этого никто не застрахован. Тут хоть гони, хоть нет», - комментируют ДТП пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прохожие в Кунгуре заметили в реке Сылва тело человека
«Что за богиня!». Модель Вики Одинцова покорила подписчиков пышными формами
В Пермском крае назначен новый начальник ГУФСИН
В Пермском крае отметили Всемирный День сердца
В Пермском крае около 9 тысяч человек остались без электричества
Житель Прикамья до смерти забил друга
Осторожно, горячо! Три пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России
МЧС: в Прикамье ожидается ветер и ураган
Пермский Политех объявил аукцион на строительство ФОК с бассейном
Участники конкурса «Город-сад. Наследие» посетили первый ботанический сад в России
В Перми поздравили педагогов с Днем учителя
В Прикамье остановлены поиски 19-летнего парня с татуировкой ракеты
Пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов
"Это что, ракета?". Пермяки гадают, что везли по городу в гигантских цистернах
В Перми улица Пермская больше не будет пешеходной
Пермяк, который напал на продавца с ножом, предстанет перед судом
«У него отказали лапы». Волонтеры спасают пса, который несколько дней пролежал в холодной воде
В Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу
В Перми отремонтируют остановки общественного транспорта
Рядом с Краснокамском обнаружили тело женщины