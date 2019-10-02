2019-10-02T15:08:46+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидается ветер и ураган

Порывы могут достигать 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях на территории Прикамья.

2 октября в Перми и в крае ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и умеренные дожди. Возможно падение деревьев.

Сотрудники ведомства просят пермяков быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

В начале месяца в Пермский край поступит тропический воздух. Пик потепления придется на 4 и 5 октября. В эти дни воздух прогреется до долгожданных +20 градусов. Среднесуточная температура ожидается выше нормы на 7-8 градусов. В начале следующей недели ожидается вторжение холодного воздуха. В Перми и Пермском крае немного похолодает, но температура все равно в среднем будет выше нормы на 4-5 градуса. На севере края в октябре 2019 ожидаются осадки.

Точный прогноз на вторую половину месяца синоптики пока не дают. Известно, температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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