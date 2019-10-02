В Перми поздравили педагогов с Днем учителя

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-02T13:21:32+03:00

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В Перми прошел концерт, посвященный Дню учителя. Педагогов поздравили с праздником. Имена лучших учителей Пермского края внесли в книгу почета департамента образования администрации.

С 2010 года в книгу внесены 116 имен учителей.

- В этот праздник мы чествуем лучших в профессии. Во все времена учитель – серьезная и ответственная работа, и со временем этот труд не становится легче. Девиз, который мы увидели на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2019», максимально передает смысл этой деятельности: «Учитель создает нацию», - подчеркнула Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми.

Кроме того, поздравили с профессиональным праздником депутаты Государственной думы Думы Игорь Сапко и Игорь Шубин, председатель гордумы Юрий Уткин, первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин, депутат Василий Кузнецов, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, замглавы администрации города Людмила Гаджиева.

Также поздравили представителей педагогических династий.

ИСТОЧНИК KP.RU