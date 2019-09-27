В Прикамье разыскивают 19-летнего парня с татуировкой в виде ракеты

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-27T17:49:16+03:00

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В соцсетях появилась ориентировка на пропавшего четыре дня назад 19-летнего Максима Бояринцева. Парень – житель Лысьвы. 23 сентября он ушел из дома по улице Делегатской, 36 в неизвестном направлении и обратно не вернулся. Связи с ним тоже никакой нет.

По мнению родственников, не исключено, что Максим Бояринцев может находиться в городе Чусовом. Поэтому сейчас родные просят активно распространять информацию о пропавшем парне. Всех, кому что-либо известно о нем, просят позвонить по телефону полиции.

Приметы: рост 175 см., глаза голубые, волосы – темно-русые.

Особые приметы: на левой руке от локтя до кисти татуировка ракета.

Был одет: черная кепка, черная куртка, темные брюки, красные кроссовки. При себе имел серый рюкзак и сотовый телефон BQ.

ИСТОЧНИК KP.RU