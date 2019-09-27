В выходные в Перми ограничат движение транспорта на Компросе
В городской администрации сообщили, что в предстоящие выходные в Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте.
- Причина - проведение работ по укладке асфальтобетона на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской, - пояснили в МКУ «Пермблагоустройство». - Сначала движение ограничат по четной стороне улицы с 00.00 до 06.00 28 сентября, а на следующую ночь с 00.00 до 06.00 29 сентября по нечетной.
Напомним, реконструкция Комсомольского проспекта стартовала в Перми 2 июля, продолжится она и в следующем году. В итоге будет отремонтирована проезжая часть, на бульварной части рабочие заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На Октябрьской площади создадут пешеходную аллею.
Вдобавок после проведения всех работ планируется убрать с главной артерии города дублирующие маршруты общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU