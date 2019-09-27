В выходные в Перми ограничат движение транспорта на Компросе

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-27T17:02:19+03:00

В одну ночь по четной стороне, во вторую – по нечетной

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В городской администрации сообщили, что в предстоящие выходные в Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте.

- Причина - проведение работ по укладке асфальтобетона на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской, - пояснили в МКУ «Пермблагоустройство». - Сначала движение ограничат по четной стороне улицы с 00.00 до 06.00 28 сентября, а на следующую ночь с 00.00 до 06.00 29 сентября по нечетной.

Напомним, реконструкция Комсомольского проспекта стартовала в Перми 2 июля, продолжится она и в следующем году. В итоге будет отремонтирована проезжая часть, на бульварной части рабочие заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На Октябрьской площади создадут пешеходную аллею.

Вдобавок после проведения всех работ планируется убрать с главной артерии города дублирующие маршруты общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU