Житель Прикамья украл деньги из носка знакомой

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-27T12:06:19+03:00

Он нанес ущерб в размере 72 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Жителя Кудымкара осудили за кражу 72 тысяч рублей из носка своей знакомой. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что в марте текущего года в дом к 58-летней женщине ворвался, взломав дверь, ее знакомый. Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Приятель стал требовать у женщины деньги на спиртное и на такси.

Потерпевшая отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина заметил, что на ноге женщины носок, а там - пакет с деньгами. Злоумышленник схватил носок и сбежал. Полицейские задержали мужчину по горячим следам.

Из общей суммы - 72 тысячи рублей - мужчина успел потратить 18 тысяч.

Остальное вернули потерпевшей.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 1 года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU