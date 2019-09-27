2019-09-27T12:06:19+03:00
Происшествия

Житель Прикамья украл деньги из носка знакомой

Он нанес ущерб в размере 72 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Кудымкара осудили за кражу 72 тысяч рублей из носка своей знакомой. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что в марте текущего года в дом к 58-летней женщине ворвался, взломав дверь, ее знакомый. Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Приятель стал требовать у женщины деньги на спиртное и на такси.

Потерпевшая отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина заметил, что на ноге женщины носок, а там - пакет с деньгами. Злоумышленник схватил носок и сбежал. Полицейские задержали мужчину по горячим следам.

Из общей суммы - 72 тысячи рублей - мужчина успел потратить 18 тысяч.

Остальное вернули потерпевшей.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 1 года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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