2019-09-25T14:55:24+03:00
Общество

Жителям Прикамья с заболеваниями системы кровообращения выделят бесплатные лекарства

На это из краевого бюджета выделят 100 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае 12 тысяч жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями получат лекарство бесплатно. Проект по дополнительному обеспечению лекарствами запущен по распоряжению губернатора Максима Решетникова в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение»

Лекарства смогут получить жители края, прикрепленные по полису ОМС и выписанные до 1 января 2019 года из стационара. Медикаменты будут выдавать в течение 12 месяцев со дня выписки, а отпуск лекарств осуществляется на основании рецепта в объеме потребности пациента на 3 месяца. Также каждый квартал пациенту необходимол будет проходить инструментальное и лабораторное исследование. Из краевого бюджета на это выделят 100 миллионов рублей. Помимо получения лекарств, пациент в данной программе будет регулярно наблюдаеться кардиологом и своевременно проходить обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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