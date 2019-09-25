«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-25T11:30:22+03:00

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Отдых в пермской сауне едва не обернулся трагедией. Ребенок после купания в бассейне отправился в больницу.

Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми. Дети стали купаться и нырять в бассейне, а через некоторое время одному малышу стало плохо. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием.

Родители потерпевшего обратились в суд. В ходе прокурорской проверки было выявлено множество нарушений санитарного законодательства.

Сауна не была обеспечена системой водообмена в бассейне.

- Система подачи воды в бассейне не обеспечивала ее равномерное распределение для поддержания постоянной температуры воды и концентрации дезинфектантов, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Также в воде выявлено превышение концентрации хлора.

По решению суда в пользу ребенка ответчик обязан выплатить 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU