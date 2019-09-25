«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
Отдых в пермской сауне едва не обернулся трагедией. Ребенок после купания в бассейне отправился в больницу.
Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми. Дети стали купаться и нырять в бассейне, а через некоторое время одному малышу стало плохо. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием.
Родители потерпевшего обратились в суд. В ходе прокурорской проверки было выявлено множество нарушений санитарного законодательства.
Сауна не была обеспечена системой водообмена в бассейне.
- Система подачи воды в бассейне не обеспечивала ее равномерное распределение для поддержания постоянной температуры воды и концентрации дезинфектантов, - сообщили в пресс-службе краевого суда.
Также в воде выявлено превышение концентрации хлора.
По решению суда в пользу ребенка ответчик обязан выплатить 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU