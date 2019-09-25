2019-09-25T10:56:42+03:00
Общество

Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова

Дом находится на склоне, который разрушается
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Мэрию обязали укрепить грунт под домом на Льва Шатрова, 35. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что грунт под домом в Свердловском районе находится на склоне реки Егошиха. Грунт постепенно разрушается, что угрожает жизни и безопасности граждан. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию провести работу по укреплению грунта, закрепить оползневый участок и восстановить противопожарный проезд к дому.

Мэрия направила аппеляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Однако издание сообщает, что мэрии нужно было уточнить некоторые моменты, которые необходимы для проведения работ: технические параметры, размеры пожарного проезда. На данный момент уже заключается договор с подрядчиком на проведение геодезических и геологических изысканий. Также в планах начать работы по обследованию всего склона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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