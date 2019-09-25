Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-25T10:03:05+03:00

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На пленарном заседании депутаты пересмотрели размер ежемесячных выплат за проезд в больницы и клиники для пермяков, у которых диагностирована хроническая почечная недостаточность. Так, в 2019 году размер выплаты составит 2 тысячи 154,80 рублей, а с 2020 он повысится до 2 тысяч 429,92 рублей. Соцподдержку будут оказывать как минимум до конца 2022 года.

- Также до 2022 года продлены расходные обязательства по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи, дополнительные меры социальной поддержки для тек, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - сообщили в пресс-службе городской Думы. - Также продлили обязательства и по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

На заседании депутаты проголосовали за установление расходного обязательства частным образовательным учреждениям, который учат дошкольников. Речь идет о предоставлении дошкольного образования с двух месяцев. Ограничение на предоставление дошкольного образования с 1 года решено убрать.

- Бюджет города Перми социально ориентированный, для депутатов очень важно исполнение социальных обязательств. Хорошо, что граждане с ограниченными возможностями здоровья, кто нуждается в проведении гемодиализа, получат помощь. Приоритетными также остаются вопросы образования и питания детей в образовательных учреждениях, – отметила депутат Наталья Рослякова.

ИСТОЧНИК KP.RU