Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-25T09:56:46+03:00

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Пермяк поджег баню и сарай своей девушки, потому что посчитал, что та ему изменяет.

Накануне в полицию позвонили жители поселка Сылва и сообщили, что на одном из участков разгорелся сильный пожар. Все, что было на территории, сгорело. Когда полицейские приехали на место, они выяснили, что баня и сарай сгорели в результате поджога.

- 38-летний ранее судимый мужчина проживал у своей девушки, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - На днях он вернулся домой и увидел, что ее нет. Тогда мужчина напился и решил, что девушка ему изменяет. Он решился на месть.

Пермяк облил стены сарая и бани бензином, а затем достал зажигалку и поджег здания. Они сгорели почти моментально. Пожарных вызвали соседи. А хозяйка дома в это время находилась в Перми.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчину арестовали. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU