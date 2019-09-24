2019-09-24T18:11:28+03:00
Общество

В Перми впервые откроется библиотека нового поколения

Читатели смогут брать и сдавать книги без библиотекаря
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: Объединение муниципальных библиотекФото: Объединение муниципальных библиотек
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Первая в городе модельная библиотека откроется в Перми в конце октября на месте библиотеки № 8 им. Н.А. Островского в Орджоникидзевском районе по ул. Гайвинская, 6. Посетителям выдадут электронные читательские билеты, по которым они смогут самостоятельно регистрировать и возвращать книги, которые будут в открытом фонде. Также на свой электронный адрес можно будет заказывать информацию о сроках возврата изданий и о задолженности, если таковая появится.

В библиотеке уже идет ремонт, прежние помещения формируются под новые возможности. Например, холл стал больше, в нем установлены современные защитные считывающие ворота. Преобразились зоны открытого доступа, в отдельные помещения переехали зал периодики и краеведческий центр, в котором установили современный модульный стол.

Появились новые стеллажи, сотрудники библиотеки начали расставлять книги на новые места. Оборудованы места для чтения и отдыха посетителей с современными креслами. А в детском секторе в качестве сюрприза для самых маленьких читателей и их родителей даже оборудована фотозона, появились дизайнерские скамейки и подиумы, где ребята смогут почитать, пообщаться или поиграть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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