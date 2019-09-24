2019-09-24T13:12:21+03:00
Общество

В Перми без тепла остаются 15 домов

Депутаты городской думы обсудили начало отопительного сезона
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
--Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в этом году в Перми начался раньше обычного - 9 сентября. Но для того, чтобы тепло поступило в квартиры жителей, требуется 2-3 недели. И на сегодня в Перми без тепла остаются 15 домов. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал заместитель главы города Игорь Субботин.

- В трех домах ещё продолжаются работы по ремонту инженерных сетей, которые ведет фонд капремонта, - сообщил Игорь Субботин. - Это дома по адресам ул. Никулина, 10а , Глинки, 3, Сокольская, 9. Там тепло должно появиться до конца сентября. Ещё в 12 домах отопление будет включено в ближайшие два дня

- Задолженность за тепло в Перми сейчас составляет 4,8 миллиарда рублей., - отметил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Не считаете ли вы это критической суммой?

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил что за три года задолженность снизилась почти на два миллиарда. И в планах - ее сокращение на 10 процентов в год. В основном, благодаря переходу на прямые расчеты населения с теплоснабжающими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доходы в бюджет Прикамья от трудовых мигрантов за восемь месяцев 2019 года составили 237 млн рублей
В прикамскую колонию пытались незаконно пронести 12 сотовых телефонов
В Перми автобус насмерть сбил пенсионерку
В гостинице «Солнечная Аджария» в Прикамье выявили серьезные нарушения
«Дома ждут четверо детей». В Пермском крае пропал 29-летний мужчина
В Перми проверяют дома, в которые до сих пор не дали тепло
В Прикамье работникам выплатили почти 2 миллиона рублей долгов по зарплате
"Никто за ним не приходит двое суток". В Прикамье на улице нашли одинокого 3-летнего мальчика
В Прикамье на предприятии выявили нарушения при утилизации опасных отходов
В Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа
Пермская компания «Промобот» отправит почти 1000 роботов в Швейцарию
В Прикамье поиски пропавшего мужчины со шрамом на глазу закончились трагедией
В Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Пермячка напала с ножом на своего сожителя
В Пермском крае закончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
В пермской школе ученица получила серьезную травму
«Уже лепим снеговиков». В Пермском крае прошел сильный снегопад
«Оставил письмо и ушел». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал подросток
За прошедшую неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося
Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: краны пересохнут в трех района города
Пермская прокуратура требует защитить людей от захоронений скота с сибирской язвой
"Похитила 4 миллиона". Жительница Прикамья обманула более 70 туристов
"Ждал этого полгода". Кот, который боялся всех на свете, нашел любящих хозяев
В Перми открыли фестиваль «Виват, кадет!»
В Перми мусоровоз столкнулся с трамваем
Губернатор Прикамья утвердил проект транспортно-пересадочного узла Пермь-II
В Перми наградили школьников, которые сочинили стихотворения на тему медицины
В Перми пройдет «Теплый забег»