СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-24T13:12:21+03:00

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Отопительный сезон в этом году в Перми начался раньше обычного - 9 сентября. Но для того, чтобы тепло поступило в квартиры жителей, требуется 2-3 недели. И на сегодня в Перми без тепла остаются 15 домов. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал заместитель главы города Игорь Субботин.

- В трех домах ещё продолжаются работы по ремонту инженерных сетей, которые ведет фонд капремонта, - сообщил Игорь Субботин. - Это дома по адресам ул. Никулина, 10а , Глинки, 3, Сокольская, 9. Там тепло должно появиться до конца сентября. Ещё в 12 домах отопление будет включено в ближайшие два дня

- Задолженность за тепло в Перми сейчас составляет 4,8 миллиарда рублей., - отметил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Не считаете ли вы это критической суммой?

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил что за три года задолженность снизилась почти на два миллиарда. И в планах - ее сокращение на 10 процентов в год. В основном, благодаря переходу на прямые расчеты населения с теплоснабжающими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU