2019-09-24T11:51:27+03:00
Общество

В Перми проверяют дома, в которые до сих пор не дали тепло

На данный момент отопления нет в 15 домах
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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С 9 сентября в жилые дома Перми дали тепло, но жильцы некоторых многоэтажек до сих пор вынуждены одеваться потеплее в собственной квартире. На данный момент батареи остаются холодными в 15 домах Перми.

Причины отсутствия тепла разные: реконструкция ИТП, дефекты на тепловой сети и внутридомовой инженерной сети, замена бойлера. По каждому адресу ведется активная проверка.

Так, первые результаты работы показали, что в 4 домах Кировского района тепла нет из-за аварии на внутридомовых сетях. В Мотовилихинском районе в двух домах также устраняют дефект на тепловой сети. В Ленинском района в дома на Советской, 25 меняют бойлер отопления. В Дзержинском районе на улице Челюскинцев, 23 реконструируется ИТП. Подобные нарушения и в других домах. Все эти дома находятся на контроле у районных администраций и департамента ЖКХ.

В администрации сообщают, что в некоторых домах возможно образование воздушных «пробок». Из-за этого тепло может отсутствовать в отдельных подъездах. Жители должны информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу.

В районных администрациях и департаменте ЖКХ ведут свою работу «горячие линии» по вопросам запуска тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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