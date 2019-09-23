Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-23T08:41:51+03:00

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В Пермском крае осудили 34-летнюю жительницу Култаево. С период с сентября по октябрь позапрошлого года пермячка занималась фермерством на территории Краснокамского района. В этот период женщина получила субсидию в сумме 1,5 миллиона рублей на возмещение части затрат по реализации проекта выращивания овощей.

- Она предоставила в Министерство сельского хозяйства пакет подложных документов, где сообщалось, что она закупила нужное оборудование. - сообщили в пресс-службе. - На самом деле, женщина ничего не приобретала, а деньги взяла себе.

В отношении жительницы Перми возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Причем, в особо крупном размере. Недавно состоялся суд. Злоумышленницу осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU