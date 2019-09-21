В Прикамье запустят еще одну «Ласточку»

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-21T08:38:48+03:00

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Пермская пригородная компания сообщила, что с 1 октября по железным дорогам Прикамья будет ходить еще одна «Ласточка». Добавится еще скорый пригородный поезд, который пойдет по маршруту Пермь-II - Верещагино - Пермь-II.

Сейчас «Ласточка» отправляется из Перми в Верещагино в 18.30, а в обратный путь из Верещагино в 6.30. К вечерней электричке добавится еще и утренняя. Она будет уходить из Перми в 11.24 и прибывать в Верещагино в 13.22. А из Верещагино «Ласточка» отправится в 14.05, чтобы прибыть на станцию Пермь-II в 15.58.

Также с 1 октября вводится еще одна остановка для «Ласточек», идущих по маршруту Пермь-II - Верещагино - Пермь-II. Скоростные пригородные электропоезда будут останавливаться на площадке Мысы.

Напомним, скоростные поезда «Ласточка» начали ходить в Прикамье с ноября 2018 года по двум маршрутам – до Кунгура и до Верещагино. В этих поездах современные вагоны с розетками для зарядки мобильных телефонов, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU