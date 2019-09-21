2019-09-21T07:59:52+03:00
Происшествия

В Перми водитель сбил велосипедиста

Тот ехал по пешеходному переходу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром в пятницу по техническому проезду, идущему вдоль трассы Стахановская - Ива ехал автомобиль «Шкода Октавиа». Напротив дома №111 его 36-летний водитель не успел притормозить перед «зеброй». В это время проезжую часть по пешеходному переходу переезжал 30-летний велосипедист. В результате ДТП он получил ушибы рук и ног, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Были возбуждены два административных дела. Одно – в отношении водителя, который нарушил правила движения и наехал на человека, двигавшегося по пешеходному переходу. Второе – в отношении самого велосипедиста, который не слез с велосипеда перед пешеходным переходом, а решил проехать по нему.

Напомним, ранее мы писали о том, что водитель такси сбил пожилого мужчину, переходившего улицу на красный свет, от чего тот скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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