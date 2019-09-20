2019-09-20T20:36:48+03:00
Общество

На доме в центре Перми появится портрет музыканта в полный рост

Его нарисуют в память о поэте и певце Сергее Наговицыне
Екатерина ГАСПЕР
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Проект портрета. Фото из официальной группы Сергея Наговицына "ВКонтакте"Проект портрета. Фото из официальной группы Сергея Наговицына "ВКонтакте"
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На фасад дома по ул. Крисанова, 17 сегодня начали наносить портрет пермского музыканта Сергея Наговицына. Инициатором нового арт-объекта стала его жена Инна.

Сергей Наговицын родился в 1968 году в Перми. После службы в армии стал участником самодеятельной группы, с которой начал репетировать и выступать. В 1991 году был создан первый альбом «Полная луна». В 1992 году был подписан контракт с московским продюсерским центром «Русское Шоу». Некоторое время музыкант проживал в Москве, после чего вернулся в Пермь. В 1993 году начал работать в жанре шансон. В 1999 году после концерта в Кургане скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен в Перми.

Граффити появится на доме, где музыкант жил и творил – на перекрестке улиц Петропавловская и Крисанова. На нем он изображен в полный рост с гитарой, сверху будут написаны строчки из его песни. Сегодня были сделаны первые наброски рисунка, работа продолжается.

Так портрет выглядит сейчас. Фото: Facebook Максима Зубарева

Так портрет выглядит сейчас. Фото: Facebook Максима Зубарева

ИСТОЧНИК KP.RU

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