В субботу пермяков приглашают на фестиваль любителей домашних животных

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-20T18:00:12+03:00

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Фестиваль любителей домашних животных «Человек собаке друг!» состоится 21 сентября в 13:00. Организаторы обещают, что для гостей праздника подготовят парад породистых собак, мастер-классы по дрессировке, игры, показательные выступления беспородных собак. Также для желающих будет работать фотозона «Собака – друг человека».

Все, кто придет на праздник со своим питомцем, получат подарок – бумажный дог-пакет с инструкцией по эксплуатации. Пермяки смогут поделиться друг с другом опытом в содержании и воспитании своих четвероногих друзей, подружиться и просто пообщаться. Как отмечают организаторы, одна из целей фестиваля – напомнить жителям города, что нужно убирать за своими питомцами во время прогулок в городе.

Этот проект стал победителем Мотовилихинского районного конкурса поддержки локальных инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU