2019-09-20T18:00:12+03:00
Общество

В субботу пермяков приглашают на фестиваль любителей домашних животных

Он пройдет в сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихинском районе
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
На фестиваль можно прийти со своим питомцем.На фестиваль можно прийти со своим питомцем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Фестиваль любителей домашних животных «Человек собаке друг!» состоится 21 сентября в 13:00. Организаторы обещают, что для гостей праздника подготовят парад породистых собак, мастер-классы по дрессировке, игры, показательные выступления беспородных собак. Также для желающих будет работать фотозона «Собака – друг человека».

Все, кто придет на праздник со своим питомцем, получат подарок – бумажный дог-пакет с инструкцией по эксплуатации. Пермяки смогут поделиться друг с другом опытом в содержании и воспитании своих четвероногих друзей, подружиться и просто пообщаться. Как отмечают организаторы, одна из целей фестиваля – напомнить жителям города, что нужно убирать за своими питомцами во время прогулок в городе.

Этот проект стал победителем Мотовилихинского районного конкурса поддержки локальных инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми замечен «свадебный бум»
В Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом
Детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли
Пермяка задержали за кражу «лежачего полицейского»
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье