2019-09-20T17:35:32+03:00
Общество

В Перми замечен «свадебный бум»

Многие пермяки выбрали для бракосочетания дату с тремя девятками - 19.09.2019
Екатерина ГАСПЕР
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Документы на регистрацию брака можно подавать за 12 месяцев.Документы на регистрацию брака можно подавать за 12 месяцев.Фото: Василий Вахрин
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В этот день в Перми прошло в три раза больше свадеб, чем в обычный четверг – семью создали 138 пар.

Так, в Свердловском районе поженились 29 пар, в Индустриальном районе – 28, в Мотовилихинском – 26, в Кировском – 17, чуть меньше в Ленинском и Дзержинском – по 14, меньше всего в Орджоникидзевском – десять.

В ЗАГСах заранее подготовились к всплеску желающих создать семью именно в этот день. Предыдущая такая красивая дата выпадала на 8 августа 2018 года. Тогда в Перми заключили семейный союз 300 пар.

- Осень – это традиционная пора свадеб, - рассказали в городском управлении ЗАГС. – И если раньше это зависело от того, что в это время собирали урожай, то сейчас молодые люди стараются выбрать для своего торжества, в том числе, красивое сочетание цифр. Многие верят, что такие особенные дни будут работать для них как талисман для счастливой семейной жизни.

В этом году заявление на регистрацию брака можно подавать за 12 месяцев, и пермякам проще «занимать» желаемые даты. Следующей такой цифрой станет 20 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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