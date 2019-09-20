«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-20T11:29:29+03:00

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Очистка одного их главных водоемов Мотовилихинского района Перми подошла к концу. На то, чтобы вывезти более 100 тонн мусора выделили 11,3 миллионов рублей.

Подрядная организация расчистила 4 км Большой Мотовилихи, Малой и Мотовилихинского пруда. На специальный полигон вывезли 45 тысяч кубический метров донных отложений, 55 тонн покрышек и более 100 тонн мусора. Большую часть работ производили вручную.

Мусор коптился на дне пруда в течение 19 лет.

- Радует то, что мы видим. Убран мусор, часть ила, которая действительно была опасной. Пруд очищен. Следующий вопрос – как это сохранить. Очень важно работать с населением, доносить, что малые реки важны для экологии», – отметила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Екатерина Овчинникова.

ИСТОЧНИК KP.RU