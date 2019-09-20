2019-09-20T11:29:29+03:00
Общество

«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд

Со дна подняли более 100 тонн мусора
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Очистка одного их главных водоемов Мотовилихинского района Перми подошла к концу. На то, чтобы вывезти более 100 тонн мусора выделили 11,3 миллионов рублей.

Подрядная организация расчистила 4 км Большой Мотовилихи, Малой и Мотовилихинского пруда. На специальный полигон вывезли 45 тысяч кубический метров донных отложений, 55 тонн покрышек и более 100 тонн мусора. Большую часть работ производили вручную.

Мусор коптился на дне пруда в течение 19 лет.

- Радует то, что мы видим. Убран мусор, часть ила, которая действительно была опасной. Пруд очищен. Следующий вопрос – как это сохранить. Очень важно работать с населением, доносить, что малые реки важны для экологии», – отметила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Екатерина Овчинникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье