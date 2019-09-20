"Собака неделями голодала". Хаски выкинули на улицу из-за болезни

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-20T10:39:39+03:00

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- Я никогда не пойму, как можно настолько не любить своего питомца. Зачем заводить себе друга, если потом на него не обращать внимания? - пишут волонтеры.

Волонтерам Перми из города Нефтекамск привезли собаку породы хаски. У нее было сильное истощения - она голодала неделями. Собаку выкинули на улицу бывшие хозяева после того, как она заболела.

- У Хаси - так мы назвали собаку - рак, состояние очень тяжелое, - написали волонтеры в группе. - Равнодушные люди, видя собаку, пугались. Ее нашли местные волонтеры и отвезли в больницу, но врачи сказали, что Хасю надо усыпить. Но ее удалось перевезти в Пермь. Врачи взяли анализы, которые оказали не роковыми. Шанс на жизнь еще есть.

Собаке надо продолжать лечение, а также покупать дорогой корм. Если вы хотите помочь Хасе, в группе "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ" есть информация о том, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU