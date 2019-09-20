2019-09-20T10:39:39+03:00
Общество

"Собака неделями голодала". Хаски выкинули на улицу из-за болезни

Пермские волонтеры пытаются спасти бедняге жизнь
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"
Изменить размер текста:

- Я никогда не пойму, как можно настолько не любить своего питомца. Зачем заводить себе друга, если потом на него не обращать внимания? - пишут волонтеры.

Волонтерам Перми из города Нефтекамск привезли собаку породы хаски. У нее было сильное истощения - она голодала неделями. Собаку выкинули на улицу бывшие хозяева после того, как она заболела.

- У Хаси - так мы назвали собаку - рак, состояние очень тяжелое, - написали волонтеры в группе. - Равнодушные люди, видя собаку, пугались. Ее нашли местные волонтеры и отвезли в больницу, но врачи сказали, что Хасю надо усыпить. Но ее удалось перевезти в Пермь. Врачи взяли анализы, которые оказали не роковыми. Шанс на жизнь еще есть.

Собаке надо продолжать лечение, а также покупать дорогой корм. Если вы хотите помочь Хасе, в группе "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ" есть информация о том, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье
В Прикамье увеличилось число онкобольных
В Перми ограничили проезд по улице Советской
«Травили вместе с тараканами». Волонтеры ищут дом кошке, которую замуровали в подвале
В Прикамье приставы забрали машину, на которой мужчина совершал преступления
Жители Прикамья подозреваются в угоне автомобилей
Театр-Театр открыл сезон премьерой
Власти Перми решили выяснить, насколько город доброжелателен к детям
В Прикамье вторую неделю разыскивают мужчину, уехавшего на рыбалку
Пермская актриса заявила, что ее хотят уволить за поддержку Павла Устинова
В Перми откроется выставка Юрия Лапшина
В «БКС Брокер» рассказали, как получить двойное преимущество от ОФЗ и ИИС
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются заморозки
К 2022 году в Пермском крае повысится эффективность работы «скорой помощи»
Жительница Прикамья напала с ножом на мужа подруги
В Перми приступят к ремонту следующего участка улицы Героев Хасана
В Прикамье на расселение сгоревшего в Краснокамске дома выделят 100 миллион рублей
В Перми закроют трамвайный маршрут №3
Жителям Прикамья расскажут о работе железной дороги
В Прикамье формируется центр компетенций сельхозотрасли
В Прикамье мужчину осудили распространение наркотиков